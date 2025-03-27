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Гашек: НХЛ не позволяет российским игрокам выступить против СВО

Гашек: НХЛ не позволяет российским игрокам выступить против СВО
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Чешский бывший голкипер Доминик Гашек заявил, что Национальная хоккейная лига не позволяет российским игрокам лиги выступить против проведения специальной военной операции на территории Украины.

«За более чем три года НХЛ не помогла и не позволила российским игрокам официально осудить специальную военную операцию*. Это значит, что даже те российские игроки, которые не согласны с проведением СВО* не получили от НХЛ возможности официально дистанцироваться от действий своей страны. Эти хоккеисты проживут остаток своей жизни, зная, что из-за их игры были искалечены и убиты многие люди, в том числе и их сограждане.

Конечно, за эту рекламу СВО* несут ответственность и те страны, где проходят матчи НХЛ. То есть в первую очередь США и Канада. Но также Чехия, Швеция, Финляндия, Швейцария и Германия, которые разрешили матчи команд НХЛ на своей территории. И в этих матчах появились российские игроки, которые не осудили СВО*. Эти государства также должны внести определённую долю в компенсацию Украине. Сама НХЛ с доходом около $ 6 млрд в год не может компенсировать весь ущерб, который она нанесла Украине своим подходом. Конечно, необходимо, чтобы те страны, которые разрешили рекламу СВО* на своей территории, также внесли свой вклад в компенсацию.

Я готов в любой момент сесть на самолёт в Нью-Йорк и сделать всё, чтобы помочь НХЛ прекратить рекламу СВО*. И в то же время я буду рад помочь всем российским игрокам, которые не согласны с проведением СВО*», — написал Гашек на своей странице в социальной сети Х.

* (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ. — Прим. «Чемпионата»).

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