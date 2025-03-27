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В «Куньлуне» отреагировали на слухи о том, что команда вернётся в Китай

В «Куньлуне» отреагировали на слухи о том, что команда вернётся в Китай
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В «Куньлуне» отреагировали на слухи о том, что команда вернётся в Китай. Напомним, изначально команда проводила домашние матчи в Пекине, но с 2020 года она базируется в подмосковных Мытищах. Переезд был осуществлён в связи с невозможностью проводить матчи в Китае из-за пандемии коронавируса.

«Слухи не комментируем. Просим опираться только на официальную информацию, предоставленную пресс-службой клуба. Так же, как и в предыдущие годы, клуб предоставит информацию о своём местонахождении до конца апреля», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому в пресс-службе «Куньлуня».

По итогам регулярного чемпионата — 2024/2025 клуб занял девятое место в таблице Западной конференции и не вышел в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ. Китайский клуб выходил в плей-офф единственный раз в своём первом сезоне в КХЛ.

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