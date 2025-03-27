Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Шайба Вовченко в ворота «Авангарда» стала самой быстрой с начала периода в истории КХЛ

Шайба Вовченко в ворота «Авангарда» стала самой быстрой с начала периода в истории КХЛ
Комментарии

Заброшенная шайба нападающего «Металлурга» Даниила Вовченко в первом матче серии с «Авангардом» на 40:03 стала самой быстрой с начала периода в истории КХЛ. Форварду удалось отличиться уже на третьей секунде со старта третьего периода.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
26 марта 2025, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
1 : 4
Авангард
Омск
0:1 Прохоркин (Якупов) – 02:44 (5x5)     0:2 Окулов (Чистяков, Маклауд) – 05:46 (5x5)     0:3 Чистяков (Прохоркин, Чайка) – 35:49 (5x5)     1:3 Вовченко (Канцеров, Джонсон) – 40:03 (5x4)     1:4 Шарипзянов (Чистяков, Маклауд) – 57:25 (en)    

Благодаря новому правилу КХЛ команда, играющая в большинстве, начинает период со вбрасывания в зоне атаки. Люк Джонсон выиграл вбрасывание, Роман Канцеров моментально перевёл шайбу Вовченко, который дальним броском поразил угол ворот.

Предыдущий рекорд 40:04 был установлен нападающим минского «Динамо» Романом Горбуновым в матче с «Сибирью» 5 декабря 2023 года.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android