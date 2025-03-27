Шайба Вовченко в ворота «Авангарда» стала самой быстрой с начала периода в истории КХЛ
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Заброшенная шайба нападающего «Металлурга» Даниила Вовченко в первом матче серии с «Авангардом» на 40:03 стала самой быстрой с начала периода в истории КХЛ. Форварду удалось отличиться уже на третьей секунде со старта третьего периода.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
26 марта 2025, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
1 : 4
Авангард
Омск
0:1 Прохоркин (Якупов) – 02:44 (5x5) 0:2 Окулов (Чистяков, Маклауд) – 05:46 (5x5) 0:3 Чистяков (Прохоркин, Чайка) – 35:49 (5x5) 1:3 Вовченко (Канцеров, Джонсон) – 40:03 (5x4) 1:4 Шарипзянов (Чистяков, Маклауд) – 57:25 (en)
Благодаря новому правилу КХЛ команда, играющая в большинстве, начинает период со вбрасывания в зоне атаки. Люк Джонсон выиграл вбрасывание, Роман Канцеров моментально перевёл шайбу Вовченко, который дальним броском поразил угол ворот.
Предыдущий рекорд 40:04 был установлен нападающим минского «Динамо» Романом Горбуновым в матче с «Сибирью» 5 декабря 2023 года.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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