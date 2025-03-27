Шайба Вовченко в ворота «Авангарда» стала самой быстрой с начала периода в истории КХЛ

Заброшенная шайба нападающего «Металлурга» Даниила Вовченко в первом матче серии с «Авангардом» на 40:03 стала самой быстрой с начала периода в истории КХЛ. Форварду удалось отличиться уже на третьей секунде со старта третьего периода.

Благодаря новому правилу КХЛ команда, играющая в большинстве, начинает период со вбрасывания в зоне атаки. Люк Джонсон выиграл вбрасывание, Роман Канцеров моментально перевёл шайбу Вовченко, который дальним броском поразил угол ворот.

Предыдущий рекорд 40:04 был установлен нападающим минского «Динамо» Романом Горбуновым в матче с «Сибирью» 5 декабря 2023 года.

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