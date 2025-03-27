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Директор «Автомобилиста» произнёс трогательную речь на прощании с Андреем Мартемьяновым

Директор «Автомобилиста» произнёс трогательную речь на прощании с Андреем Мартемьяновым
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Директор «Автомобилиста» Максим Рябков произнёс трогательную речь на прощании с бывшим главным тренером екатеринбургского клуба Андреем Мартемьяновым. Церемония прощания со специалистом, который скончался 25 марта в возрасте 61 года, состоялась в КРК «Уралец».

«Тяжело говорить. Человек, которого любили болельщики, который для моего поколения был кумиром, мы болели за него. Потом посчастливилось работать вместе с ним, и, наверное, символично, что большая часть жизни Андрея Алексеевича связана с этим зданием, в котором мы сегодня с ним прощаемся, в котором он делал счастливыми тысячи людей, тысячи земляков.

Он сам всегда и везде, где бы он ни появился, ни работал, он везде оставался свердловчанином и Эльмашевцем. Я очень надеюсь, что самые счастливые моменты в жизни и игрока, и тренера он провёл именно здесь, в Екатеринбурге, в родном «Автомобилисте», за который болел он всегда и до последнего дня.

Когда он появился в «Автомобилисте», он был той фигурой, которая команду вела к успехам. И именно под его руководством единственный на сегодняшний день раз в истории «Авто» выиграл Восточную конференцию Континентальной хоккейной лиги. Стабильно выходил в плей-офф.

Он был уникальным и отличался умом. Всегда учитывал интересы команды, игроков и наших болельщиков. И его имя всегда будет связано с именем нашего клуба. И поколение болельщиков, нынешних и следующих, всегда будет знать, что был такой великолепный защитник и великолепный главный тренер», — цитирует Рябкова «Екатеринбург Online».

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