«Чтобы я в его годы так играл!» Берёзкин рассказал о влиянии Радулова в «Локомотиве»

Нападающий «Локомотива» Максим Берёзкин оценил горячий темперамент форварда Александра Радулова и его влияние на игру и атмосферу в раздевалке ярославской команды.

– Он чувствует, когда команда потратила много эмоций. Может сказать в раздевалке, чтобы мы лишний раз не разговаривали, не тратили эмоции. Когда видит, что эмоций нет, Радулов начинает их добавлять. Может кого-то раззадорить, расшевелить, разозлить. Это добавляет огня и страсти.

– Он часто эмоционально реагирует на неточные действия партнёров. Как вы на это реагируете?

– Это нормальная ситуация. Он всё понимает. Просто в каждой смене Радулов хочет делать результат и приносить пользу. Это показывает, что он неравнодушен.

– А что скажете о нём вне льда?

– Вне льда он не замолкает. Когда Радулов не играет, то в раздевалке становилось очень тихо. Даже уже не по себе. Он всегда может над кем-то пошутить. Очень классно, что у нас есть такой человек в команде.

– Чему у Радулова можно поучиться?

– Самое главное – у него в таком возрасте есть огромный азарт играть и выигрывать. Это очень классно. Это мастер, который может принять или отдать любую передачу. Он делает всё очень вовремя. Чтобы я в такие года так же играл! — цитирует Берёзкина пресс-служба КХЛ.