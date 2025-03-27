Форвард «Торпедо» Летунов: не задержался в НХЛ из-за ложного теста на коронавирус

Нападающий «Торпедо» Максим Летунов рассказал о причинах, по которым был вынужден вернуться в КХЛ из Северной Америки.

«До вызова в НХЛ я был лучшим в команде по очкам в АХЛ. Когда у них травмировался центральный нападающий, меня вызвали обратно. Сказали, что снова поднимут меня в «Сан-Хосе» в конце сезона, но случился коронавирус. Предсезонный лагерь после длинной паузы я провёл с основной командой, но спустя некоторое время оказалось, что у меня был ложноположительный результат во время одного из ежедневных анализов команды на ковид.

Все последующие тесты были отрицательными, но лига всё равно приняла решение отстранить меня от тренировок на две недели, чтобы не рисковать. Я всё это время сидел в номере и ничего не делал, так что мне было тяжело снова набрать форму.

Сидеть там долго не было смысла. Наступила новая пора, но я не исключаю возможности возвращения в Северную Америку. Никогда не знаешь, как сложится жизнь», — цитирует Летунова Metaratings.

Летунов выступал в США с 2013 по 2022-й год. Нападающий успел поиграть в лигах USHL, NCAA, АХЛ, а также пребывал в системах команд НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» и «Каролина Харрикейнз».