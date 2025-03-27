«Динамо» М — СКА: онлайн-трансляция матча плей-офф КХЛ начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 27 марта, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» пройдёт первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» примет на своём льду петербургский СКА. Встреча начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, в прошедшем регулярном чемпионате «Динамо» одержало пять побед в шести матчах со СКА. Бело-голубые завершили регулярку на втором месте в таблице Западной конференции КХЛ.

Следующие матчи в серии состоятся 29, 31 марта, 2, 4*, 6*, 8* апреля.

* при необходимости.