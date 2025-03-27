«Динамо» М — СКА: онлайн-трансляция матча плей-офф КХЛ начнётся в 19:30 мск
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Сегодня, 27 марта, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» пройдёт первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» примет на своём льду петербургский СКА. Встреча начнётся в 19:30 мск.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
27 марта 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, в прошедшем регулярном чемпионате «Динамо» одержало пять побед в шести матчах со СКА. Бело-голубые завершили регулярку на втором месте в таблице Западной конференции КХЛ.
Следующие матчи в серии состоятся 29, 31 марта, 2, 4*, 6*, 8* апреля.
* при необходимости.
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