«Локомотив» — «Торпедо»: онлайн-трансляция матча плей-офф КХЛ начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 27 марта, в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» пройдёт первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» примет на своём льду нижегородское «Торпедо». Встреча начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, в прошедшем регулярном чемпионате «Локомотив» одержал три победы в четырёх матчах с «Торпедо». Ярославцы завершили регулярку на первом месте в таблице Западной конференции КХЛ.

Следующие матчи в серии состоятся 29, 31 марта, 2, 4*, 6*, 8* апреля.

* при необходимости.