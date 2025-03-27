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Кирилл Капризов впервые после операции вышел на лёд

Кирилл Капризов впервые после операции вышел на лёд
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов впервые после операции вышел на лёд, сообщает журналист Майкл Руссо на своей странице в социальной сети Х.

«Кирилл Капризов и Йоэль Эрикссон Эк вышли на лёд с тренером Энди Нессом задолго до начала утренней тренировки. Смеющийся Капризов так счастлив, что просто напугал меня до чёртиков, ударив о стекло возле меня, пока я писал это», — написал Руссо.

Фото: x.com/RussoHockey

Капризов пропустил 12 игр с 27 декабря по 20 января из-за проблем с нижней частью тела. После возвращения россиянин провёл три матча и отметился двумя результативными передачами. 31 января нападающему была проведена операция. 3 февраля «Миннесота Уайлд» включила Капризова в долгосрочный список травмированных.

В нынешнем сезоне российский нападающий провёл 37 матчей в регулярном чемпионате, в которых забил 23 гола и сделал 29 результативных передач при коэффициенте полезности «+19».

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