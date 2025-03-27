«Это домыслы». Плющев — о том, что Знарок может возглавить «Филадельфию»

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев не верит в тот факт, что «Филадельфия Флайерз» назначит Олега Знарка главным тренером после отставки Джона Тортореллы.

«Это больше журналистские домыслы. В первую очередь, руководители будут искать тренера среди местных специалистов, которые давно на карандаше. За всё время было всего несколько случаев, когда иностранцы возглавляли клубы НХЛ, и получилось у них не слишком удачно. От этой практики потом отказались — слишком разный менталитет. Не хочу оценивать или осуждать такой подход. Десятилетиями складывались подобные традиции, в НХЛ дорожат своей школой и имиджем. Для канадцев хоккей — и вовсе религия. Похожая ситуация была с голкиперами. Долгое время клубы НХЛ не приглашали европейских вратарей, но со временем подход изменился. С тренерами пока не так», — цитирует Плющева «ВсеПроСпорт».