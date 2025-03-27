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«Трактор» после первого периода проигрывает «Адмиралу» 0:2 на старте серии Кубка Гагарина

«Трактор» после первого периода проигрывает «Адмиралу» 0:2 на старте серии Кубка Гагарина
Аудио-версия:
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В эти минуты в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» проходит первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимает на своём льду владивостокский «Адмирал». После первого периода счёт 2:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
27 марта 2025, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
2-й период
0 : 3
Адмирал
Владивосток
0:1 Шевченко (Муранов, Шулак) – 02:17 (5x5)     0:2 Принс (Завгородний) – 09:08 (5x5)     0:3 Петухов (Гутик, Шулак) – 22:28 (5x3)    

Шайбами в составе «Адмирала» отметились Александр Шевченко и Шейн Принс.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В прошедшем регулярном чемпионате «Трактор» одержал три победы в четырёх матчах с «Адмиралом». Напомним, челябинцы завершили регулярку на первом месте в таблице Восточной конференции КХЛ, дальневосточный клуб — на восьмом месте.

Следующие матчи в серии состоятся 29, 31 марта, 2, 4*, 6*, 8* апреля.

* при необходимости.

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