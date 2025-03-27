Щитов рассказал, за счёт чего СКА может пройти «Динамо» в серии плей-офф КХЛ

Бывший хоккеист клубов КХЛ Никита Щитов поделился ожиданиями от серии Кубка Гагарина — 2025 между московским «Динамо» и СКА.

«Самое главное в этой серии, чтобы СКА сыграл строго в обороне. Также нужно будет реализовать свои моменты, которые будут появляться в нападении, потому что состав им позволяет это сделать, ну и дисциплина должна быть. Считаю, что это разные команды, но в принципе игроки подобраны хорошие в обеих командах», — приводит слова Щитова Vprognoze.

«Динамо» на Западе заняло второе место по итогам регулярки, СКА — седьмое. Матчи серии состоятся 27, 29, 31 марта, 2, 4*, 6*, 8* апреля.

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