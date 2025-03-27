Александр Овечкин пожелал удачи московскому «Динамо» в Кубке Гагарина

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пожелал удачи родному московскому «Динамо» в Кубке Гагарина — 2025. Плей-офф бело-голубые начнут серией с санкт-петербургским СКА.

«Всем привет, Александр Овечкин на связи. Хочу пожелать удачи московскому «Динамо» в Кубке Гагарина. Первый раунд будет тяжёлым. Будем играть против СКА. Давайте, мужики, собранно, уверенно, друг за друга, удачи! Обнимаю всех! Болеем!» — заявил Овечкин.

Напомним, «Динамо» на Западе заняло второе место по итогам регулярки, СКА — седьмое. Матчи серии состоятся 27, 29, 31 марта, 2, 4*, 6*, 8* апреля.

* если потребуется.