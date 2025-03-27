«Тут вопросы к «Спартаку». Рыбин — о низкой посещаемости игры красно-белых с «Северсталью»

Бывший нападающий сборной России Максим Рыбин прокомментировал низкую посещаемость матча Кубка Гагарина — 2025 между «Спартаком» и «Северсталью» (5:4 ОТ) в Москве. Арену «Мегаспорт» посетили 6386 болельщиков, это 50% от вместимости арены.

— Считаете ли вы позором полупустой зал на матче «Спартак» — «Северсталь»?

— Минуту назад встретил своих бывших коллег из Череповца, персонал «Северстали», они то же самое спросили. Я думаю, что повысили цены на билеты. Честно говоря, не знаю, какая точно стоимость. Это может быть единственным здравым объяснением. Я вчера сам удивился посещаемости на этом матче, с учётом того факта, что мои друзья идут на домашнюю серию плей-офф между ЦСКА и минским «Динамо». Я сам сегодня иду на матч СКА с московским «Динамо», на эту игру нет ни одного свободного билета. Точно не знаю, с чем это связано. Тут вопросы к «Спартаку» по поводу ценовой политики. Конечно, так не должно быть.

— Сообщалось, что стоимость билетов на матч «Спартака» с «Северсталью» составляла от 5 до 7 тыс. рублей. С чем связаны такие цены? Может, болельщикам нужно донести своё недовольство до руководства команды?

— Я надеюсь, что уже сейчас какие-то выводы были сделаны. Спорт должен быть доступен. Если билеты вырывают значительную долю семейного бюджета, то кто пойдёт на хоккей? Сейчас самые важные матчи сезона — и полупустой каток… Даже как-то обидно, — цитирует Рыбина «Спорт день за днем».