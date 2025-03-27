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Вратарь «Трактора» Фукале был заменён после четвёртой пропущенной шайбы от «Адмирала»

В эти минуты в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» проходит первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимает на своём льду владивостокский «Адмирал». Идёт второй период, счёт 4:2 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

После четвёртой прощенной шайбы от «Адмирала» вратарь «Трактора» Зак Фукале был заменён на Сергея Мыльникова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В прошедшем регулярном чемпионате «Трактор» одержал три победы в четырёх матчах с «Адмиралом». Напомним, челябинцы завершили регулярку на первом месте в таблице Восточной конференции КХЛ, дальневосточный клуб — на восьмом месте.

Следующие матчи в серии состоятся 29, 31 марта, 2, 4*, 6*, 8* апреля.

* при необходимости.