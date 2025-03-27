Капитан «Сибири» Широков получил 10 минут штрафа за оскорбление судей в игре с «Салаватом»
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В эти минуты в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» проходит первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимает на своём льду новосибирскую «Сибирь». После второго периода счёт 4:0 в пользу хозяев.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
27 марта 2025, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
3-й период
6 : 0
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Василевский (Тодд, Уилсон) – 16:49 (5x5) 2:0 Горшков (Ефремов, Пименов) – 27:29 (5x5) 3:0 Хмелевски (Ливо, Тодд) – 36:35 (5x3) 4:0 Ремпал (Тодд) – 38:48 (5x4) 5:0 Тодд (Ливо, Василевский) – 51:47 (5x5) 6:0 Хмелевски (Ремпал) – 52:43 (5x5)
В конце второго периода удаления у «Сибири» получили Кирилл Рассказов (2+2 за игру высоко поднятой клюшкой) и капитан Сергей Широков (10 минут за оскорбление судей и неспортивное поведение).
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
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