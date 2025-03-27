Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Капитан «Сибири» Широков получил 10 минут штрафа за оскорбление судей в игре с «Салаватом»

Капитан «Сибири» Широков получил 10 минут штрафа за оскорбление судей в игре с «Салаватом»
Комментарии

В эти минуты в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» проходит первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимает на своём льду новосибирскую «Сибирь». После второго периода счёт 4:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
27 марта 2025, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
3-й период
6 : 0
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Василевский (Тодд, Уилсон) – 16:49 (5x5)     2:0 Горшков (Ефремов, Пименов) – 27:29 (5x5)     3:0 Хмелевски (Ливо, Тодд) – 36:35 (5x3)     4:0 Ремпал (Тодд) – 38:48 (5x4)     5:0 Тодд (Ливо, Василевский) – 51:47 (5x5)     6:0 Хмелевски (Ремпал) – 52:43 (5x5)    

В конце второго периода удаления у «Сибири» получили Кирилл Рассказов (2+2 за игру высоко поднятой клюшкой) и капитан Сергей Широков (10 минут за оскорбление судей и неспортивное поведение).

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Материалы по теме
Главный тренер «Салавата Юлаева» рассказал о подготовке к серии плей-офф с «Сибирью»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android