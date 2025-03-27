«Миннесота» — «Вашингтон»: онлайн-трансляция матча НХЛ начнётся в 2:30

В ночь с 27 на 28 марта в Сент-Поле на льду стадиона «Эксел Энерджи-центр» пройдёт матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» примет «Вашингтон Кэпиталз». Встреча начнётся в 2:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 28 марта 2025, пятница. 02:30 МСК Миннесота Уайлд Сент-Пол Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

«Вашингтон Кэпиталз» возглавляют турнирную таблицу Восточной конференции Национальной хоккейной лиги со 103 очками после 71 проведённого матча.

«Миннесота Уайлд» с 85 баллами в активе после 72 встреч располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции.

Напомним, это будет вторая встреча команд в сезоне. Ранее победу одержала «Миннесота» в серии буллитов со счётом 4:3.