«Миннесота» — «Вашингтон»: онлайн-трансляция матча НХЛ начнётся в 2:30
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В ночь с 27 на 28 марта в Сент-Поле на льду стадиона «Эксел Энерджи-центр» пройдёт матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» примет «Вашингтон Кэпиталз». Встреча начнётся в 2:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
НХЛ — регулярный чемпионат
28 марта 2025, пятница. 02:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Вашингтон Кэпиталз» возглавляют турнирную таблицу Восточной конференции Национальной хоккейной лиги со 103 очками после 71 проведённого матча.
«Миннесота Уайлд» с 85 баллами в активе после 72 встреч располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции.
Напомним, это будет вторая встреча команд в сезоне. Ранее победу одержала «Миннесота» в серии буллитов со счётом 4:3.
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