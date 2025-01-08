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Салават Юлаев — Сибирь, результат первого матча 27 марта 2025, счет 7:0, плей-офф КХЛ 2024-2025 (1/8 финала, Кубок Гагарина)

«Салават Юлаев» в первой игре серии плей-офф КХЛ разгромил «Сибирь» со счётом 7:0
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В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимал на своём льду новосибирскую «Сибирь». Встреча закончилась победой хозяев — 7:0. Счёт в серии 1-0 в пользу «Салавата Юлаева».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
27 марта 2025, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
7 : 0
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Василевский (Тодд, Уилсон) – 16:49 (5x5)     2:0 Горшков (Ефремов, Пименов) – 27:29 (5x5)     3:0 Хмелевски (Ливо, Тодд) – 36:35 (5x3)     4:0 Ремпал (Тодд) – 38:48 (5x4)     5:0 Тодд (Ливо, Василевский) – 51:47 (5x5)     6:0 Хмелевски (Ремпал) – 52:43 (5x5)     7:0 Набиев (Сучков) – 55:53 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 17-й минуте первого периода Алексей Василевский с передач Нэйтана Тодда и Скотта Уилсона открыл счёт во встрече.

На восьмой минуте второго периода Артём Горшков с передач Владислава Ефремова и Артёма Пименова удвоил преимущество хозяев. На 17-й минуте периода Александр Хмелевски с передач Джоша Ливо и Нэйтана Тодда сделал счёт 3:0. На 19-й минуте периода Шелдон Ремпал с передачи Нэйтана Тодда довёл счёт до крупного.

На 13-й минуте третьего периода Нэйтан Тодд забросил пятую шайбу хозяев во встрече. Менее чем через минуту Александр Хмелевски сделал счёт 6:0. На 16-й минуте периода Артём Набиев установил окончательный счёт во встрече.

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