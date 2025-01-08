Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Трактор — Адмирал, результат первого матча 27 марта 2025, счет 4:5, плей-офф КХЛ 2024-2025 (1/8 финала, Кубок Гагарина)

«Трактор» неожиданно проиграл «Адмиралу» в первом матче серии Кубка Гагарина — 2025
Аудио-версия:
Комментарии

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал на своём льду дальневосточный «Адмирал». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:4. Счёт в серии 1-0 в пользу «Адмирала».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
27 марта 2025, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 5
Адмирал
Владивосток
0:1 Шевченко (Муранов, Шулак) – 02:17 (5x5)     0:2 Принс (Завгородний) – 09:08 (5x5)     0:3 Петухов (Гутик, Шулак) – 22:28 (5x3)     1:3 Сафин (Дер-Аргучинцев, Глотов) – 27:34 (5x5)     2:3 Робинсон (Дронов, Дэй) – 32:28 (5x5)     2:4 Гутик (Старков, Солянников) – 33:31 (5x5)     2:5 Шестаков (Принс, Шулак) – 45:06 (5x4)     3:5 Кравцов (Шабанов, Дронов) – 48:19 (4x3)     4:5 Сафин (Кадейкин) – 59:04 (6x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На третьей минуте первого периода Александр Шевченко с передач Ивана Муранова и Либора Шулака открыл счёт во встрече. На 10-й минуте периода Шейн Принс с передачи Дмитрия Завгороднего удвоил преимущество гостей.

В начале второго периода Егор Петухов с передач Даниила Гутика и Либора Шулака сделал счёт 3:0. На восьмой минуте периода Остап Сафин с передач Семёна Дер-Аргучинцева и Василия Глотова забросил первую шайбу хозяев в игре. На 13-й минуте периода Чарльз Робинсон с передач Григория Дронова и Логана Дэя сократил отставание «Трактора» до минимума. Спустя минуту Даниил Гутик с передач Степана Старкова и Георгия Солянникова сделал счёт 4:2.

На шестой минуте третьего периода Аркадий Шестаков с передач Шейна Принса и Либора Шулака забросил пятую шайбу гостей в игре. На девятой минуте периода Виталий Кравцов сделал счёт 3:5. На последней минуте периода Остап Сафин забросил четвёртую шайбу хозяев во встрече.

Календарь плей-офф КХЛ
Сетка плей-офф КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android