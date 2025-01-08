«Трактор» неожиданно проиграл «Адмиралу» в первом матче серии Кубка Гагарина — 2025

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал на своём льду дальневосточный «Адмирал». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:4. Счёт в серии 1-0 в пользу «Адмирала».

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На третьей минуте первого периода Александр Шевченко с передач Ивана Муранова и Либора Шулака открыл счёт во встрече. На 10-й минуте периода Шейн Принс с передачи Дмитрия Завгороднего удвоил преимущество гостей.

В начале второго периода Егор Петухов с передач Даниила Гутика и Либора Шулака сделал счёт 3:0. На восьмой минуте периода Остап Сафин с передач Семёна Дер-Аргучинцева и Василия Глотова забросил первую шайбу хозяев в игре. На 13-й минуте периода Чарльз Робинсон с передач Григория Дронова и Логана Дэя сократил отставание «Трактора» до минимума. Спустя минуту Даниил Гутик с передач Степана Старкова и Георгия Солянникова сделал счёт 4:2.

На шестой минуте третьего периода Аркадий Шестаков с передач Шейна Принса и Либора Шулака забросил пятую шайбу гостей в игре. На девятой минуте периода Виталий Кравцов сделал счёт 3:5. На последней минуте периода Остап Сафин забросил четвёртую шайбу хозяев во встрече.