На арене московского «Динамо» сделали баннер в честь погони Овечкина за рекордом Гретцки

В эти минуты в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» проходит первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимает на своём льду петербургский СКА.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

На домашней арене «Динамо» сделали баннер в честь погони российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в Национальной хоккейной лиге.

Фото: Сергей Емельянов, «Чемпионат»

Напомним, Овечкин отстаёт от снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки (894) в регулярных сезонах НХЛ на пять шайб. В текущем сезоне на счету российского форварда 36 заброшенных шайб и 24 результативные передачи в 55 матчах.