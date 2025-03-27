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На арене московского «Динамо» сделали баннер в честь погони Овечкина за рекордом Гретцки

На арене московского «Динамо» сделали баннер в честь погони Овечкина за рекордом Гретцки
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В эти минуты в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» проходит первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимает на своём льду петербургский СКА.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
27 марта 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
1-й период
0 : 0
СКА
Санкт-Петербург

На домашней арене «Динамо» сделали баннер в честь погони российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в Национальной хоккейной лиге.

Фото: Сергей Емельянов, «Чемпионат»

Напомним, Овечкин отстаёт от снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки (894) в регулярных сезонах НХЛ на пять шайб. В текущем сезоне на счету российского форварда 36 заброшенных шайб и 24 результативные передачи в 55 матчах.

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