«Переживать Мичкову незачем». Плющев — об отставке Тортореллы из «Филадельфии»

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев оценил, как увольнение главного тренера Джона Тортореллы из «Филадельфии Флайерз» может сказаться на российских хоккеистах «лётчиков»: Матвее Мичкове, Иване Федотове и Егоре Замуле.

«Сложно судить о причинах отставки. Видимо, руководство не устраивали результаты команды. Не думаю, что для наших ребят могут возникнуть какие-то принципиальные проблемы в связи с тренерской перестановкой. Всё-таки деньги хоккеистам платит не тренер, а руководители клуба, есть контракты. Переживать Мичкову и остальным незачем, они доказывают свою состоятельность, показывают неплохой хоккей. Другой вопрос, кто там будет следующим, и какой хоккей он будет проповедовать», — цитирует Плющева «ВсеПроСпорт».