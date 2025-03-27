Епанчинцев высказался о поражении «Сибири» от «Салавата» со счётом 0:7 в плей-офф КХЛ

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев высказался о разгромном поражении от «Салавата Юлаева» (0:7, 0-1) в серии Кубка Гагарина.

«Все прекрасно видели, что во втором периоде дали глоток воздуха соперникам. За все последние игры не было столько удалений: и «три на пять», и «четыре на пять». С таким большинством соперника не имеем права получать столько удалений, которые были все по делу. Полтора периода была возможность вернуться в игру, зацепиться за голик. Попытались третий период выиграть, но соперник не позволил, почувствовал запах крови. Это всего лишь одна игра», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.