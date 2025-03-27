Епанчинцев высказался о поражении «Сибири» от «Салавата» со счётом 0:7 в плей-офф КХЛ
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Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев высказался о разгромном поражении от «Салавата Юлаева» (0:7, 0-1) в серии Кубка Гагарина.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
27 марта 2025, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
7 : 0
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Василевский (Тодд, Уилсон) – 16:49 (5x5) 2:0 Горшков (Ефремов, Пименов) – 27:29 (5x5) 3:0 Хмелевски (Ливо, Тодд) – 36:35 (5x3) 4:0 Ремпал (Тодд) – 38:48 (5x4) 5:0 Тодд (Ливо, Василевский) – 51:47 (5x5) 6:0 Хмелевски (Ремпал) – 52:43 (5x5) 7:0 Набиев (Сучков) – 55:53 (5x5)
«Все прекрасно видели, что во втором периоде дали глоток воздуха соперникам. За все последние игры не было столько удалений: и «три на пять», и «четыре на пять». С таким большинством соперника не имеем права получать столько удалений, которые были все по делу. Полтора периода была возможность вернуться в игру, зацепиться за голик. Попытались третий период выиграть, но соперник не позволил, почувствовал запах крови. Это всего лишь одна игра», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
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