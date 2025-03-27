Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Епанчинцев высказался о поражении «Сибири» от «Салавата» со счётом 0:7 в плей-офф КХЛ

Епанчинцев высказался о поражении «Сибири» от «Салавата» со счётом 0:7 в плей-офф КХЛ
Комментарии

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев высказался о разгромном поражении от «Салавата Юлаева» (0:7, 0-1) в серии Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
27 марта 2025, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
7 : 0
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Василевский (Тодд, Уилсон) – 16:49 (5x5)     2:0 Горшков (Ефремов, Пименов) – 27:29 (5x5)     3:0 Хмелевски (Ливо, Тодд) – 36:35 (5x3)     4:0 Ремпал (Тодд) – 38:48 (5x4)     5:0 Тодд (Ливо, Василевский) – 51:47 (5x5)     6:0 Хмелевски (Ремпал) – 52:43 (5x5)     7:0 Набиев (Сучков) – 55:53 (5x5)    

«Все прекрасно видели, что во втором периоде дали глоток воздуха соперникам. За все последние игры не было столько удалений: и «три на пять», и «четыре на пять». С таким большинством соперника не имеем права получать столько удалений, которые были все по делу. Полтора периода была возможность вернуться в игру, зацепиться за голик. Попытались третий период выиграть, но соперник не позволил, почувствовал запах крови. Это всего лишь одна игра», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Материалы по теме
Видео
«Салават Юлаев» в первой игре серии плей-офф КХЛ разгромил «Сибирь» со счётом 7:0
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android