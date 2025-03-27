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Главный тренер «Сибири» прокомментировал 20 штрафных минут команды во втором периоде

Главный тренер «Сибири» прокомментировал 20 штрафных минут команды во втором периоде
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Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев после разгромного поражения от «Салавата Юлаева» (0:7, 0-1) прокомментировал 20 штрафных минут команды во втором периоде.

— Такое количество удалений — это следствие эмоций или недостаток опыта?
— Удаление у Широкова — недостаток опыта? Скорее нервы, эмоции. Будем разбираться, не имеем права так играть, — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Напомним, в конце второго периода удаления у «Сибири» получили Кирилл Рассказов (2+2 за игру высоко поднятой клюшкой) и капитан Сергей Широков (10 минут за оскорбление судей и неспортивное поведение).

Следующие матчи в серии состоятся 29, 31 марта, 2, 4*, 6*, 8* апреля.

* при необходимости.

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