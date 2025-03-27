Епанчинцев — о нереализованных моментах «Сибири»: не сказал бы, что это невезение

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев после разгромного поражения от «Салавата Юлаева» (0:7, 0-1) прокомментировал нереализованные моменты новосибирского клуба.

— «Сибирь» не использовала много моментов, в большинстве не нанесли ни одного броска, с пятака всего три броска.

— Здорово сыграл вратарь. Вы правильно сказали, что было два 100-процентных момента во втором периоде: у Короткова и Андреоффа. Я бы не сказал, что это невезение или потустороннние силы. Сделаем выводы, надеюсь, что при хорошей обороне и игры вратаря, должны забивать в тех ситуациях, — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.