«Мог оставить в игре». Епанчинцев — об игре вратаря «Сибири» Костина

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев после разгромного поражения от «Салавата Юлаева» (0:7, 0-1) оценил игру голкипера новосибирского клуба Дениса Костина.

— Есть ли вопросы по игре к Костину?

— Сейчас посмотрим голы, разберём. Понятно, что вратарь — 70% команды. К сожалению, сегодня в тех моментах он мог оставить в игре, — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В прошедшем регулярном чемпионате уфимский «Салават Юлаев» одержал три победы в четырёх матчах с «Сибирью». Уфимцы завершили регулярку на втором месте в таблице Восточной конференции КХЛ.

Следующие матчи в серии состоятся 29, 31 марта, 2, 4*, 6*, 8* апреля.

* при необходимости.