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Тренер «Салавата Юлаева» Козлов рассказал, какой момент стал ключевым в матче с «Сибирью»

Тренер «Салавата Юлаева» Козлов рассказал, какой момент стал ключевым в матче с «Сибирью»
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал, какой момент стал ключевым в матче серии плей-офф КХЛ с «Сибирью» (7:0, 1-0 в серии).

«Хорошо, что реализовали моменты, которые у нас были. В то же самое время позволили много создать моментов сопернику до того, как забили вторую шайбу. Именно этот гол стал ключевым и сейв Самонова «один в ноль». Послезавтра у нас новый бой», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В прошедшем регулярном чемпионате уфимский «Салават Юлаев» одержал три победы в четырёх матчах с «Сибирью». Уфимцы завершили регулярку на втором месте в таблице Восточной конференции КХЛ.

Следующие матчи в серии состоятся 29, 31 марта, 2, 4*, 6*, 8* апреля.

* при необходимости.

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