«Мы не были самими собой». Гру — о сенсационном поражении «Трактора» от «Адмирала»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру рассказал о поражении от «Адмирала» в первом матче серии Кубка Гагарина (4:5, 0-1 в серии).

— Сегодня было ощущение, что в начале матча мы не были самими собой. Был план на игру, но не всегда удавалось его придерживаться. Тем не менее ребята сражались, блокировали броски, делали всё, чтобы вернуться в игру. Мы были лучше во втором периоде на льду. Что ж, итог этой игры такой, что нам нужно выигрывать в ближайшей поездке.

— Может, даже лучше заканчивать серию в пяти-шести матчах?

— Лучше всё-таки закончить в четырёх матчах, тогда будет времени больше на отдых, восстановление. Но теперь надеюсь, что наша серия с «Адмиралом» не закончится в четырёх матчах, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.