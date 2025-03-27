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«Мы не были самими собой». Гру — о сенсационном поражении «Трактора» от «Адмирала»

«Мы не были самими собой». Гру — о сенсационном поражении «Трактора» от «Адмирала»
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру рассказал о поражении от «Адмирала» в первом матче серии Кубка Гагарина (4:5, 0-1 в серии).

— Сегодня было ощущение, что в начале матча мы не были самими собой. Был план на игру, но не всегда удавалось его придерживаться. Тем не менее ребята сражались, блокировали броски, делали всё, чтобы вернуться в игру. Мы были лучше во втором периоде на льду. Что ж, итог этой игры такой, что нам нужно выигрывать в ближайшей поездке.

— Может, даже лучше заканчивать серию в пяти-шести матчах?
— Лучше всё-таки закончить в четырёх матчах, тогда будет времени больше на отдых, восстановление. Но теперь надеюсь, что наша серия с «Адмиралом» не закончится в четырёх матчах, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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