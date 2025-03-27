Козлов рассказал, как после победы со счётом 7:0 избежать недооценки соперника в будущем

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал, как после победы над «Сибирью» со счётом 7:0 избежать недооценки соперника в будущем.

— Как вы работали с психологией команды после двух вылетов подряд в первом раунде?

— Я не работал перед встречей с «Сибирью». Это происходило в течение всего года, фокусировались на наших действиях на льду и просили ребят.

— Какая ментальность должна быть у команды, чтобы забыть этот разгром и не допустить в будущем недооценку?

— Хорошо, что у нас есть лидеры, которые выигрывали кубки и проходили раунды плей-офф. Они подскажут молодым. У нас пока в серии 1:0, с каким счётом мы выиграли этот матч – без разницы, — передаёт слова Козлова

корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.