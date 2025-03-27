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Козлов рассказал, как после победы со счётом 7:0 избежать недооценки соперника в будущем

Козлов рассказал, как после победы со счётом 7:0 избежать недооценки соперника в будущем
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал, как после победы над «Сибирью» со счётом 7:0 избежать недооценки соперника в будущем.

— Как вы работали с психологией команды после двух вылетов подряд в первом раунде?
— Я не работал перед встречей с «Сибирью». Это происходило в течение всего года, фокусировались на наших действиях на льду и просили ребят.

— Какая ментальность должна быть у команды, чтобы забыть этот разгром и не допустить в будущем недооценку?
— Хорошо, что у нас есть лидеры, которые выигрывали кубки и проходили раунды плей-офф. Они подскажут молодым. У нас пока в серии 1:0, с каким счётом мы выиграли этот матч – без разницы, — передаёт слова Козлова
корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

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