Бенуа Гру прокомментировал неудачный матч голкипера «Трактора» Фукале

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру после поражения от «Адмирала» (4:5, 0-1) прокомментировал неудачный матч голкипера челябинского клуба Зака Фукале.

«Фукале? Я бы сказал, что команда в целом начала не очень хорошо этот матч. У нашего коллектива есть прекрасные ожидания от плей-офф. Наверное, Фукале сам ожидал от себя многое, это накладывает отпечаток. Зак понимает, что он провёл не лучшую игру, но он настоящий боец, и его лучшие игры впереди», — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В прошедшем регулярном чемпионате «Трактор» одержал три победы в четырёх матчах с «Адмиралом». Челябинцы завершили регулярку на первом месте в таблице Восточной конференции КХЛ.

Следующие матчи в серии состоятся 29, 31 марта, 2, 4*, 6*, 8* апреля.

* при необходимости.