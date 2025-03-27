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Тамбиев: игроки «Адмирала» бились как настоящие мужики. Очень хорошо

Тамбиев: игроки «Адмирала» бились как настоящие мужики. Очень хорошо
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев высказался о победной встрече серии Кубка Гагарина с «Трактором» (5:4, 1-0).

«Хочу отметить самоотдачу игроков, выполнение задания. «Трактор» — команда серьёзная, ребята сделали много правильных вещей. В концовке, правда, прижались, отдали инициативу, а так — бились как настоящие мужики. Очень хорошо.

Ребята очень ровно отыграли, солидно даже. Очень хорошее начало, мы опасались первого периода, потому что «Трактор» мощно начинает, но ребята подготовились», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Следующие матчи в серии состоятся 29, 31 марта, 2, 4*, 6*, 8* апреля.

* при необходимости.

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