Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тамбиев: попав в плей-офф, «Адмирал» выдохнул так, что тяжело потом было собраться

Тамбиев: попав в плей-офф, «Адмирал» выдохнул так, что тяжело потом было собраться
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев после победной встречи серии Кубка Гагарина с «Трактором» (5:4, 1-0) прокомментировал атмосферу в команде после попадания в плей-офф.

— Последняя игра в регулярке — 2:7 в Нижнекамске, а сегодня победа над «Трактором». Почему такая разница?
— Я тоже думал об этом. Наверное, могу уже точно сказать… Понимаете, когда весь сезон команда, как натянутая струна, каждая игра от ножа, нервная битва за плей-офф. Это история «Адмирала», у нас всё сложно. И когда команда уже попала в плей-офф, а это случилось в Ярославле, то ребята выдохнули. И выдохнули так, что потом тяжело было собраться на концовку регулярки, когда нет должного настроя. А уровень мастерства не такой высокий, чтобы на нём только играть, — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
Тамбиев: игроки «Адмирала» бились как настоящие мужики. Очень хорошо
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android