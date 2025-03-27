Тамбиев: попав в плей-офф, «Адмирал» выдохнул так, что тяжело потом было собраться

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев после победной встречи серии Кубка Гагарина с «Трактором» (5:4, 1-0) прокомментировал атмосферу в команде после попадания в плей-офф.

— Последняя игра в регулярке — 2:7 в Нижнекамске, а сегодня победа над «Трактором». Почему такая разница?

— Я тоже думал об этом. Наверное, могу уже точно сказать… Понимаете, когда весь сезон команда, как натянутая струна, каждая игра от ножа, нервная битва за плей-офф. Это история «Адмирала», у нас всё сложно. И когда команда уже попала в плей-офф, а это случилось в Ярославле, то ребята выдохнули. И выдохнули так, что потом тяжело было собраться на концовку регулярки, когда нет должного настроя. А уровень мастерства не такой высокий, чтобы на нём только играть, — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.