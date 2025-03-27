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Тамбиев: задача «Адмирала» — Кубок Гагарина. А чем мы хуже «Трактора»?

Тамбиев: задача «Адмирала» — Кубок Гагарина. А чем мы хуже «Трактора»?
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев после победной встречи серии Кубка Гагарина с «Трактором» (5:4, 1-0) рассказал о главных задачах дальневосточного клуба на нынешний плей-офф КХЛ.

«Какая задача стоит перед «Адмиралом»? Кубок Гагарина, какая ещё. Что значит, какая на самом деле? А чем мы хуже «Трактора»? Мы тоже мечтаем. Дайте нам хотя бы помечтать, хотя бы во сне. У нас тоже ребята хотят выиграть Кубок Гагарина, они не второсортные, ничем не хуже игроков «Трактора», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Следующие матчи в серии состоятся 29, 31 марта, 2, 4*, 6*, 8* апреля.

* при необходимости.

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