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Главный тренер «Миннесоты» оценил возвращение Капризова на лёд после операции

Главный тренер «Миннесоты» оценил возвращение Капризова на лёд после операции
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Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Джон Хайнс оценил возвращение российского нападающего Кирилла Капризова и Йоэля Эрикссона Эка на лёд.

«Они начали кататься сегодня утром. Это только первый шаг. Впереди ещё неделя за неделей. В этом нет ничего необычного, но они придерживаются следующего: выходят на лёд, катаются, бросают шайбы и тому подобное. Их возвращение не является чем-то неизбежным. Они будут с нами на выезде, но играть не будут, очевидно. Это действительно первый шаг к возвращению в строй», — приводит слова Хайнса сайт НХЛ.

В нынешнем сезоне российский нападающий провёл 37 матчей в регулярном чемпионате, в которых забил 23 гола и сделал 29 результативных передач при коэффициенте полезности «+19».

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