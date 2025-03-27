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Александр Овечкин и Кирилл Капризов вместе посетили суши-бар

Александр Овечкин и Кирилл Капризов вместе посетили суши-бар
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Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов вместе сходили в суши-бар в Миннеаполисе в преддверии очного матча команд.

Фото: Billy Sushi

Фото: Billy Sushi

Фото: Billy Sushi

Игра между «Миннесотой» и «Вашингтоном» состоится в ночь с 27 на 28 марта в Сент-Поле и начнётся в 2:30 мск.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 марта 2025, пятница. 02:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, в нынешнем сезоне Капризов провёл 37 матчей в регулярном чемпионате, в которых забил 23 гола и сделал 29 результативных передач при коэффициенте полезности «+19».

Овечкин отстаёт от снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки (894) в регулярных сезонах НХЛ на пять шайб. В текущем сезоне на счету российского форварда 36 заброшенных шайб и 24 результативные передачи в 55 матчах.

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