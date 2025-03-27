Александр Овечкин и Кирилл Капризов вместе посетили суши-бар

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов вместе сходили в суши-бар в Миннеаполисе в преддверии очного матча команд.

Фото: Billy Sushi

Фото: Billy Sushi

Фото: Billy Sushi

Игра между «Миннесотой» и «Вашингтоном» состоится в ночь с 27 на 28 марта в Сент-Поле и начнётся в 2:30 мск.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 28 марта 2025, пятница. 02:30 МСК Миннесота Уайлд Сент-Пол Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Напомним, в нынешнем сезоне Капризов провёл 37 матчей в регулярном чемпионате, в которых забил 23 гола и сделал 29 результативных передач при коэффициенте полезности «+19».

Овечкин отстаёт от снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки (894) в регулярных сезонах НХЛ на пять шайб. В текущем сезоне на счету российского форварда 36 заброшенных шайб и 24 результативные передачи в 55 матчах.