Андрей Свечников вернётся в состав «Каролины» к ближайшему матчу команды

Как ожидается, российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников вернётся в состав «ураганов» к ближайшему матчу команды с «Монреаль Канадиенс», который состоится 29 марта в 2:00 мск.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 29 марта 2025, суббота. 02:00 МСК Каролина Харрикейнз Роли Не начался Монреаль Канадиенс Монреаль Кто победит в основное время? П1 X П2

«Я просто повредил верхнюю часть тела. Все эти дни она была напряжена, так как там много мышц и всего такого. Она была напряжена и болела, но сейчас вроде как проходит. Врач сказал, что на восстановление уйдёт две-три недели, а я ответил: «Нет. Этого не произойдёт», но так оно и вышло. Мне следовало послушать врачей.

Завтра посмотрим, но я должен быть готов [к игре]. Чувствую себя хорошо сегодня и последние пару дней», — приводит слова Свечникова The Hockey News.

Напомним, Свечников пропустил последние семь матчей «Каролины». В этом сезоне на счету Андрея 43 (18+25) очка в 63 играх.