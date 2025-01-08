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Локомотив — Торпедо, результат первого матча 27 марта 2025, счет 3:1, плей-офф КХЛ 2024-2025 (1/8 финала, Кубок Гагарина)

«Локомотив» дома уверенно одолел «Торпедо» в первой игре серии Кубка Гагарина
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В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал на своём льду нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1. Счёт в серии 1-0 в пользу «Локомотива».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
27 марта 2025, четверг. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 1
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Берёзкин (Рафиков) – 20:09 (5x4)     1:1 Линч (Виноградов) – 23:41 (5x5)     2:1 Алексеев (Рафиков) – 26:46 (5x4)     3:1 Гернат (Кирьянов) – 36:35 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В первом периоде команды голов не забили.

На девятой секунде второго периода Максим Берёзкин с передачи Рушана Рафикова открыл счёт во встрече. На четвёртой минуте периода Бобби Линч с передачи Егора Виноградова восстановил равенство в счёте. На седьмой минуте периода Денис Алексеев с передачи Рушана Рафикова вновь вывел хозяев вперёд. На 17-й минуте периода Мартин Гернат с передачи Никиты Кирьянова сделал счёт 3:1.

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