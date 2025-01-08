«Локомотив» дома уверенно одолел «Торпедо» в первой игре серии Кубка Гагарина

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал на своём льду нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1. Счёт в серии 1-0 в пользу «Локомотива».
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В первом периоде команды голов не забили.
На девятой секунде второго периода Максим Берёзкин с передачи Рушана Рафикова открыл счёт во встрече. На четвёртой минуте периода Бобби Линч с передачи Егора Виноградова восстановил равенство в счёте. На седьмой минуте периода Денис Алексеев с передачи Рушана Рафикова вновь вывел хозяев вперёд. На 17-й минуте периода Мартин Гернат с передачи Никиты Кирьянова сделал счёт 3:1.
- 27 марта 2025
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