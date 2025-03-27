«Счёт не отражает сути игры». Форвард «Салавата» — о 7:0 с «Сибирью»

Нападающий «Салавата Юлаева» Владислав Ефремов высказался о разгромной победе над «Сибирью» (7:0, 1-0) в матче серии Кубка Гагарина.

«Счёт, на самом деле, не отражает всей сути игры, потому что «Сибирь» хорошо играла, у них были моменты, мы просто вовремя воспользовались большинством – забили, сделали отрыв, а дальше уже играли по счёту, по нашей системе.

Оставили ли заброшенные шайбы на следующие матчи после счёта 7:0? Если честно, мы уже забыли эту игру, готовимся к следующей. Каждая игра – это новая история. Уже не смотрим на счёт, на голы…Можно и 1:0 выиграть, самое главное – это победа.

Было ли волнение перед первым матчем плей-офф? Конечно, волнение было. Если ты не переживаешь, значит тебе всё равно. Каждый парень в раздевалке, конечно, волновался, но через работу нужно это волнение перебарывать. «Сибирь» играла так, как предполагали? В целом, да. К чему готовились, то и получили. Думаю, что никаких сюрпризов не было. Гол нашей тройки переломил ход матча? Возможно. От наших звеньев нужна энергия и работа. Играть в чужой зоне, в атаке, нагружать защитников. Хорошо, что у нас получилось забить такой гол и придать хороших эмоций команде. Ключи к победе в этой серии? Самое главное – это работа. Трудиться, играть друг за друга и друг на друга!» — приводит слова Ефремова сайт КХЛ.