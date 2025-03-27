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Нападающий «Трактора» Сафин — об «Адмирале»: пусть не расслабляются, серия длинная

Нападающий «Трактора» Сафин — об «Адмирале»: пусть не расслабляются, серия длинная
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Нападающий «Трактора» Остап Сафин высказался о поражении от «Адмирала» (4:5, 0-1) в игре 1/8 финала Кубка Гагарина.

«Соперник хорошо начал, у него были моменты, и получилось реализовать их после наших глупых ошибок. Догоняли весь матч и, к сожалению, не догнали. В концовке нужно было идти на ворота — минута до сирены, после вбрасывания я долго не думал, и хорошо, что шайба зашла. Но нам не хватило времени, чтобы сравнять счёт.

Соперник откатывался, играл по счёту. Мы пытались агрессировать и лезть в зону атаки, а игроки «Адмирала» вставали вчетвером на синей линии. У них была пассивная оборона, а нам нужно было её ломать и давить.

Ожидали такого результата? Это плей-офф, здесь все соперники хорошие. «Адмирал» заслужил быть в плей-офф. А дальше посмотрим, серия длинная. Пусть не расслабляются. Будем делать всё для победы, выполнять тренерскую установку. Думаю, это хороший урок для нас, потому что впереди игры ещё тяжелее. После таких матчей надо сплачиваться командой и двигаться вперёд как один мотор», — цитирует Сафина сайт КХЛ.

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