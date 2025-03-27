Результаты матчей 1/8 финала ВХЛ на 27 марта 2025 года
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Сегодня, 27 марта, прошли четыре встречи плей-офф OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ — Кубка Чемпиона России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
27 марта 2025, четверг. 16:30 МСК
Зауралье
Курган
Окончен
3 : 7
Химик
Воскресенск
0:1 Кондырев (Лукин) – 01:41 (5x5) 0:2 Усманов (Корбит, Лукин) – 02:18 (5x5) 1:2 Богданов – 07:21 (5x5) 1:3 Кровяков (Овчинников) – 08:31 (5x5) 1:4 Чезганов – 11:22 (5x4) 1:5 Усманов (Пивчулин, Костенко) – 34:38 (5x4) 2:5 Тагиров (Дидковский, Круженков) – 41:09 (5x5) 2:6 Кондырев (Соловьёв) – 54:36 (5x5) 2:7 Пивчулин (Костенко, Усманов) – 56:56 (5x5) 3:7 Болтанов – 59:59 (5x5)
OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
27 марта 2025, четверг. 17:00 МСК
Магнитка
Магнитогорск
Окончен
2 : 0
Металлург Нк
Новокузнецк
1:0 Пензин (Шетле, Фурса) – 48:58 (5x5) 2:0 Рыбин (Пасманик) – 59:56 (en)
OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
27 марта 2025, четверг. 18:30 МСК
Звезда
Москва
Окончен
2 : 4
Торпедо-Горький
Нижний Новгород
0:1 Александров (Чефанов, Опалев) – 00:22 (5x5) 1:1 Рожков (Кузьминов, Шамшурин) – 04:10 (5x4) 1:2 Опалев (Омелюсик, Чефанов) – 20:23 (5x5) 2:2 Янченко (Шалышкин, Макаров) – 27:51 (5x5) 2:3 Орлович-Грудков (Варлаков) – 38:22 (5x5) 2:4 Кодола (Орлович-Грудков, Крутов) – 54:33 (5x5)
OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
27 марта 2025, четверг. 19:00 МСК
СКА-Нева
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 2
Рубин
Тюмень
1:0 Демидов (Романов) – 10:23 (5x5) 2:0 Демидов (Кабуш, Сапунов) – 26:18 (5x5) 3:0 Суворов (Романов, Демидов) – 29:20 (5x3) 3:1 Воронков (Подкорытов, Назаров) – 33:10 (5x4) 4:1 Демидов (Смирнов, Суворов) – 39:17 (5x3) 4:2 Лютов – 51:07 (5x5)
Все пары 1/8 финала:
1. «Металлург» (Новокузнецк) — 16. «Магнитка» (Магнитогорск)
2. «Динамо» (Санкт-Петербург) — 15. «Буран» (Воронеж)
3. «Рубин» (Тюмень) — 14. «СКА-Нева» (Санкт-Петербург)
4. «Горняк-УГМК» (Верхняя Пышма) — 13. ХК «Норильск» (Норильск)
5. «Химик» (Воскресенск) — 12. «Зауралье» (Курган)
6. «Югра» (Ханты-Мансийск) — 11. «Рязань-ВДВ» (Рязань)
7. «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) — 10. «Звезда» (Москва)
8. «Челмет» (Челябинск) — 9. «Молот» (Пермь)
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