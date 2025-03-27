Черкас: если СКА будет так играть, победа не за горами

Заслуженный тренер России Сергей Черкас подвёл итоги первого матча серии плей-офф КХЛ между московским «Динамо» и СКА (3:1, 1-0).

«Отличный матч состоялся в Москве в первой серии между «Динамо» и СКА. Просто приятно было смотреть. Уровень хоккея просто великолепный. Прекрасное движение, много единоборств, много моментов. Обе команды заслуживали победы. Конечно, армейцы не реализовали очень классные шансы, надёжно сыграл Моторыгин.

Наверное, не хватило немного удачи и терпения и подвели удаления. Если бы не пятиминутный штраф Педана, игра могла сложиться совсем по-другому. Мне показалось, судья был излишне строг — всё же Рашевский атаковал вратаря, и если бы свисток прозвучал чуть раньше, то и удаления бы, наверное, не было.

Это только начало серии, и если СКА продолжит показывать такой хоккей, я просто уверен, что петербуржцы могут победить. Во всяком случае, эта игра доставила огромное удовольствие. Удачи ребятам. Если так будут играть, победа не за горами», — сказал Черкас «Чемпионату».