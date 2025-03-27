«Всё шло по плану». Ротенберг прокомментировал поражение СКА на старте плей-офф КХЛ

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение от московского «Динамо» (1:3, 0-1) в первом матче серии Кубка Гагарина.

«Хочу поблагодарить всех болельщиков, полный дворец, замечательная хоккейная атмосфера, открытие плей-офф. Поэтому очень благодарны каждому болельщику.

По нашей игре: в принципе всё шло по плану. Мы выполняли те вещи, о которых договаривались. Все бились, у команды есть характер и командный дух. Все друг за друга.

Но мы сами прекрасно понимаем, и вы это прекрасно понимаете: девять раз удалиться с «Динамо», которое имеет в составе мастеровитых игроков и легионеров высочайшего уровня, — это причина сегодняшнего поражения. Всё остальное улучшим. Уберём вот эти удаления и идём вперёд. Всё только начинается. Это плей-офф. Больше комментариев не будет. Все бились в кровь, работаем дальше», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.