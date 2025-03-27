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Ротенберг — о нарушениях: не будем искать козлов отпущения. Каждому нужна холодная голова

Ротенберг — о нарушениях: не будем искать козлов отпущения. Каждому нужна холодная голова
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от московского «Динамо» (1:3, 0-1) в первом матче серии Кубка Гагарина высказался об удалениях у армейского клуба.

«Честно говоря, все удаления были плохие. Не только Кузнецова. Мы тут не будем искать козлов отпущения и виноватых. Здесь контроль эмоций. Это простое выражение. Всего лишь контроль эмоций. На лавке игрок просто выпрыгнул, не дождавшись нашего игрока: один туда возвращался, а второй уже выпрыгнул. Холодная голова нужна. Больше комментариев не будет. Просто холодная голова каждому игроку», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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