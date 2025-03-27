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Р. Ротенберг: меньше слов — больше дела. СКА найдёт ключи к воротам «Динамо». Мы уже рядом

Р. Ротенберг: меньше слов — больше дела. СКА найдёт ключи к воротам «Динамо». Мы уже рядом
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от московского «Динамо» (1:3, 0-1) в первом матче серии Кубка Гагарина оценил, насколько армейский клуб справляется в большинстве в отсутствие защитника Александра Никишина.

«Плей-офф — это спортивная война. Мы сейчас не будем обсуждать какие-то причины. Конечно, мы всегда ждём наших игроков, которые сейчас травмированы. Саша Никишин и Сергей Плотников — мы ждём их. Они наши бойцы. Но наш отряд идёт вперёд. Сейчас мы готовимся к следующей игре.

Да, вы правильно говорите про обилие голевых моментов. Мы играли «шесть на четыре», был тотальный контроль шайбы, где-то по периметру, но на удержание нет смысла играть. Думаю, что здесь все согласны. Нет смысла играть на удержание, проигрывая в счёте. Это так, если с юмором к этому отнестись.

Но в это же время ребята здорово входили в зону и контролировали шайбу, четыре минуты мы играли «шесть на пять». Создали много моментов. Тут надо найти ключи к воротам соперника, и мы найдём их. Мы уже там, рядом, на пятаке. Там есть что разобрать. Но тут меньше слов и больше дела. Нет смысла сейчас обсуждать», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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