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Главный тренер СКА: один игрок просто наотмашь ударил нашего по голове. Никто не заметил

Главный тренер СКА: один игрок просто наотмашь ударил нашего по голове. Никто не заметил
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от московского «Динамо» (1:3, 0-1) в первом матче серии Кубка Гагарина заявил, что игрока армейского клуба ударили по голове, после чего удаления не последовало.

«Профессионалы разберутся. Думаю, что в обе стороны было очень много… Но один момент мне не понравился. Один игрок просто наотмашь ударил нашего игрока по голове. Это никто не заметил. Но там нашему просто повезло. Когда наотмашь бьют человека по голове – это очень серьёзный момент.

Но я думаю, что нам сейчас здесь не стоит обсуждать эти вещи. У нас профессиональные судьи. Я хочу поблагодарить их за сегодняшнюю игру. Она была не простой. Хочу поблагодарить и обе команды. Мы работаем дальше. Есть возможность перегруппироваться и подготовиться к следующей игре. Будем добавлять. Надо брать следующую игру. Готовимся», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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