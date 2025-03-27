Ларионов: «Торпедо» приехало в Ярославль не просто так, хотим увезти одну победу

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:3, 0-1) в матче серии Кубка Гагарина.

«Мы не смотрим, что было вчера. Если говорить о пяти подряд поражениях в конце регулярки, то в них не играли некоторые ребята основного состава. Нам было важнее подвести тех людей, которые были на травмах, к уровню плей-офф, кому-то дать отдохнуть. Сейчас мы играем против чемпиона регулярки, очень мощной команды, но мы приехали сюда не просто так. Мы не хотим быть только участником плей-офф, а хотим увезти из Ярославля одну победу, и для этого всё есть. Прошёл первый матч, волнение ушло. Всё в руках нашей команды», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.