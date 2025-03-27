Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ларионов: «Торпедо» приехало в Ярославль не просто так, хотим увезти одну победу

Ларионов: «Торпедо» приехало в Ярославль не просто так, хотим увезти одну победу
Комментарии

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:3, 0-1) в матче серии Кубка Гагарина.

«Мы не смотрим, что было вчера. Если говорить о пяти подряд поражениях в конце регулярки, то в них не играли некоторые ребята основного состава. Нам было важнее подвести тех людей, которые были на травмах, к уровню плей-офф, кому-то дать отдохнуть. Сейчас мы играем против чемпиона регулярки, очень мощной команды, но мы приехали сюда не просто так. Мы не хотим быть только участником плей-офф, а хотим увезти из Ярославля одну победу, и для этого всё есть. Прошёл первый матч, волнение ушло. Всё в руках нашей команды», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
Видео
«Локомотив» дома уверенно одолел «Торпедо» в первой игре серии Кубка Гагарина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android