Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ларионов рассказал, когда ждёт возвращения в строй лидера «Торпедо» Атанасова

Ларионов рассказал, когда ждёт возвращения в строй лидера «Торпедо» Атанасова
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после поражения от «Локомотива» (1:3, 0-1) в матче серии Кубка Гагарина рассказал, когда ждёт возвращения в строй лидера нижегородского клуба Василия Атанасова.

«Как всегда, атмосфера в Ярославле потрясающая. Зал заряжен, болельщики заряжены, хороший матч. К сожалению, нам не удалось победить, но это серия. У нас будет возможность проанализировать некоторые вещи, подготовиться к следующей игре. Фирстов вне состава? У нас честная конкуренция. Те, кто лучше тренируется, лучше играет, те находятся в составе. Удаления? Комментировать особо нечего, арбитры видят игру, принимают решения, нам на что-то жаловаться не приходится. У Атанасова самочувствие получше, мы очень верим, что он сыграет в третьем матче в Нижнем Новгороде», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
Ларионов: «Торпедо» приехало в Ярославль не просто так, хотим увезти одну победу
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android