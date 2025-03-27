Ларионов рассказал, когда ждёт возвращения в строй лидера «Торпедо» Атанасова

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после поражения от «Локомотива» (1:3, 0-1) в матче серии Кубка Гагарина рассказал, когда ждёт возвращения в строй лидера нижегородского клуба Василия Атанасова.

«Как всегда, атмосфера в Ярославле потрясающая. Зал заряжен, болельщики заряжены, хороший матч. К сожалению, нам не удалось победить, но это серия. У нас будет возможность проанализировать некоторые вещи, подготовиться к следующей игре. Фирстов вне состава? У нас честная конкуренция. Те, кто лучше тренируется, лучше играет, те находятся в составе. Удаления? Комментировать особо нечего, арбитры видят игру, принимают решения, нам на что-то жаловаться не приходится. У Атанасова самочувствие получше, мы очень верим, что он сыграет в третьем матче в Нижнем Новгороде», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.