Р. Ротенберг: СКА разбирал игру «Динамо» больше, чем это делал «Авангард»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от московского «Динамо» (1:3, 0-1) в первом матче серии Кубка Гагарина рассказал, сколько армейский клуб разбирал игру бело-голубых.

– Заменили вратаря на шестого полевого игрока, когда получили большинство при счёте 1:3. Расскажите о своём решении.

– Полное доверие команде. Мы доверяем ребятам на 100%. Стопроцентное доверие команде. Здесь я думаю, что не стоит искать какие-то исторические причины. Можно сказать, что при игре «шесть на четыре» мы создали много голевых моментов, которыми нужно дорожить. В следующей игре надо более ответственно отнестись к моментам.

– При этом в большинстве сегодня много передавали шайбы друг другу, но было мало бросков с дистанции.

– В большинстве это наши комбинации. Наши голевые розыгрыши. Здесь надо отметить соперника. Они сегодня здорово оборонялись и не дали нашим игрокам завершить свои моменты. Здесь плей-офф тем и интересен, что сейчас надо всё проанализировать. Готовимся к следующей игре. Следующая игра – самая важная. Сейчас нет смысла разбирать тут наши комбинации. Надо просто отметить соперника.

– Вчера главный тренер «Авангарда» Ги Буше сказал, что они 30 часов разбирали игру «Металлурга». Сколько вы разбирали игру «Динамо»?

– В сутках есть только 24 часа. Если 30 часов, это, получается, что без сна (смеётся). Если без шуток, то мы разбирали игру «Динамо». И, если вы спросите, разбирали ли мы игру соперника больше, чем это делал «Авангард», то больше. Это всё, что я могу сказать. Что касается выполнения плана на игру, то «пять на пять» счёт в матче 1:1. А дальше – сколько бы мы не разбирали, всё равно это ответственность наших ребят. Они выходят на лёд, и сегодня они сыграли с характером, но холодная голова и контроль эмоций, тогда всё получится, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.