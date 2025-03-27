«Тяжело начали». И. Никитин прокомментировал победу «Локомотива» над «Торпедо»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин высказался о победном матче серии Кубка Гагарина — 2025 с нижегородским «Торпедо» (3:1, 1-0).

«Тяжело начали, быстрый гол во втором периоде раскрепостил ребят. Это была лишь первая игра, готовимся дальше. Думаю, что фактор старта плей-офф сказался, это всегда сказывается. Но мы были готовы к этому. Сурин сильно переживал, что в игре с «Динамо» был не в составе, так что сегодня рад был сыграть. В целом, неплохо выглядел, кое-какие моменты нужно скорректировать, но это всё приходит с опытом», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.