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«Тяжело начали». И. Никитин прокомментировал победу «Локомотива» над «Торпедо»

«Тяжело начали». И. Никитин прокомментировал победу «Локомотива» над «Торпедо»
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин высказался о победном матче серии Кубка Гагарина — 2025 с нижегородским «Торпедо» (3:1, 1-0).

«Тяжело начали, быстрый гол во втором периоде раскрепостил ребят. Это была лишь первая игра, готовимся дальше. Думаю, что фактор старта плей-офф сказался, это всегда сказывается. Но мы были готовы к этому. Сурин сильно переживал, что в игре с «Динамо» был не в составе, так что сегодня рад был сыграть. В целом, неплохо выглядел, кое-какие моменты нужно скорректировать, но это всё приходит с опытом», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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