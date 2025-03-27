Р. Ротенберг: вопрос про Ивана Демидова мне сегодня задают 10-й раз

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от московского «Динамо» (1:3, 0-1) в первом матче серии Кубка Гагарина рассказал об игре форварда армейского клуба Ивана Демидова, который был 13-м нападающим.

«Вопрос про Ивана Демидова мне сегодня задают 10-й раз. Наталья Кларк в прямом эфире мне его задавала. Хочу ответить ещё раз: командная работа, он здорово вошёл в игру, отлично влился в матч. Не имеет значения, каким он начинал матч. Важно, что он имел и создавал моменты. Но оценивать игру наших игроков сейчас нет смысла. У нас плей-офф. Оцениваем командную работу. Он молодец. Дальше посмотрим», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.