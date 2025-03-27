«Конечно, такие ляпы недопустимы». И. Никитин – о единственном голе «Торпедо» «Локомотиву»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин после победного матча серии Кубка Гагарина — 2025 с нижегородским «Торпедо» (3:1, 1-0) оценил единственный гол гостей во встрече, забитый Бобби Линчем.

«Гол в ворота «Локомотива»? «Торпедо» опасно в плане быстрых атак, мы обращаем на это внимание. Но игра иногда диктует свои сценарии. Конечно, такие ляпы недопустимы, особенно в плей-офф. Но там тоже был молодой парень (Дмитрий Симашев упустил Бобби Линча. – Прим. «Чемпионата»)», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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