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«Конечно, такие ляпы недопустимы». И. Никитин – о единственном голе «Торпедо» «Локомотиву»

«Конечно, такие ляпы недопустимы». И. Никитин – о единственном голе «Торпедо» «Локомотиву»
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин после победного матча серии Кубка Гагарина — 2025 с нижегородским «Торпедо» (3:1, 1-0) оценил единственный гол гостей во встрече, забитый Бобби Линчем.

«Гол в ворота «Локомотива»? «Торпедо» опасно в плане быстрых атак, мы обращаем на это внимание. Но игра иногда диктует свои сценарии. Конечно, такие ляпы недопустимы, особенно в плей-офф. Но там тоже был молодой парень (Дмитрий Симашев упустил Бобби Линча. – Прим. «Чемпионата»)», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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